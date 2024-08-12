تشييع جثمان الفنان النوبى "محمد فوزى" بعد وفاته فى حادث بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شيع المئات بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم، الاثنين، جثمان الفنان النوبي الشهير محمد فوزى، بعد مصرعه في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي عقب اصطدام سيارته بميكروباص، والذي أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص، وسط حالة من الحزن على أهالى محافظة أسوان، من محبى الفنان النوبى.

وصرحت النيابة العامة بأسوان، بدفن جثة الفنان النوبي الشهير محمد فوزي، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد أن لقي مصرعه إثر حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي، حيث اصطدمت سيارته بميكروباص ليسفر الحادث عن وفاته واثنين آخرين وإصابة 9 أشخاص.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة في أثناء توجه السيارة إلى مدينة أسوان.



جنازة الفنان النوبى محمد فوزى



جنازة الفنان محمد فوزى



جنازة الفنان النوبى محمد فوزى



الجنازة



جنازة الفنان النوبى محمد فوزى



جنازة الفنان النوبى محمد فوزى