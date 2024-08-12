ترقية المستشار أحمد عبد الراضى ثابت لنائب رئيس محكمة استئناف بالحركة القضائية

كتب إيهاب المهندس

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على صدور ترقية الجزء الأول من الحركة القضائية، لعام 2024/2025.

وتضمنت الحركة ترقية المستشار أحمد عبد الراضي ثابت إلى درجة نائب استئناف بمحكمة الاستئناف العالي بمحكمة استئناف أسيوط.

يشار إلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية التى أقرها مجلس القضاء الأعلى تضمنت ترقية 509 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 336 قاضي بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، و556 رئيسا من الفئة "أ" للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار أحمد عبد الراضي يشغل منصب وكيل مجلس إدارة نادى القضاة بمحافظة أسيوط.

