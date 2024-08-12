تدشين مبادرة "بناء" لتنمية مهارات القيادات ببنى سويف فى مجال القضية السكانية

بنى سويف هانى فتحى

دشن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مبادرة "بناء" لتنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، في إطار دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، ويتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال وحدة السكان بالديوان العام، وتحت إشراف بلال حبش نائب المحافظ المشرف العام على الوحدة بديوان عام المحافظة وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للسكان مبادرة " بالوعي نرتقي".

جاء ذلك خلال اللقاء الافتتاحي، الذي أقيم بديوان عام المحافظة، حيث أكد المحافظ أهمية تضافر جهود كافة قطاعات وأجهزة المحافظة في ملف القضية السكانية، خاصة أن أي تحسن في النمو الاقتصادي وجهود التنمية لن يشعر بها المواطن ولا يكون لها مردود فعلي ملموس على أرض الواقع في حال استمرار زيادة معدل النمو السكاني بطريقة غير متوازنة، ومشيرًا إلى أن القضية السكانية هي بالأساس قضية وعي.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة لاستكمال ما حققته بني سويف من تقدم في هذا الملف الهام، لاسيما بعد التمكن من خفض معدلات المواليد خلال الفترات الأخيرة، بعدما كانت في سنوات ماضية ضمن المحافظات الأعلي في الزيادة السكانية، وهو ما يكسب هذه المبادرة أهمية كبيرة، ليشعر المواطن بحجم وتأثير المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع ، مطالبا وحدة السكلن بالتنسيق الدائم مع مسؤولى الأجهزة التنفيذية والقطاعات وكافة الجهات الشريكة بأن يقوم "كلُ بدوره" لتفعيل المبادرة، وتحقيق التكامل لإنجاز أفضل.

وأوضح نائب المحافظ "المشرف العام على وحدة السكان"، أن المبادرة تستهدف تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ونشر ثقافة توحيد الجهود والمشاركة المجتمعية لتبني القضية السكانية، والاهتمام بالنمو الاقتصادي والعنصر البشري، وذلك من خلال السعي لرفع وعي القيادات بالاستراتيجية الوطنية للسكان وأهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الصحية للأسر علي مستوي المحافظة، وبناء قدرات العاملين لتنمية مهاراتهم لدعم القضية السكانية، تحديد الأولويات والقضايا والأماكن المستهدفة ، التنسيق بين الجهات المعنية لايجاد الحلول للمشكلات الطارئة، تحديد الأماكن المستهدفة والخطط الواجب وضعها للحد من الزيادة السكانية.

فيما استعرض محمد سيد البحيري"مدير وحدة السكان " خطة العمل في المبادرة، التي يتم تنفيذها على مرحلتين :تشمل المرحلة الأولى :تنمية مهارات قيادات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، بينما تتضمن المرحلة الثانية: تنفيذ التوصيات والمخرجات بحضور المجتمع المدني من خلال عقد عدة ورش بكل وحدة محلية ومديرية "علي حدة" ومن ثم الخروج بتوصيات تقوم بتنفيذها الوحدة بالتكامل مع باقي الادارات في نفس المؤسسة لتحقيق التكامل والترابط بين مؤسسات المحافظة وفق الخدمات المقدمة من كل مؤسسة واشراك المجتمع المدني لإحداث الأثر واحداث الموائمة بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

حضر فعاليات اللقاء الافتتاحي: رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولو : المجالس القومية للمرأة والسكان والطفولة والأمومة، ووكلاء وزارات : الصحة، التعليم ، العمل، الأوقاف ،المنطقة الأزهرية، الكنيسة، الزراعة ،الري، الطرق والنقل، الثقافة،الطب البيطري، الإسكان، التموين، الشباب والرياضة، التضامن، هيئة تعليم الكبار، التأمين الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مركز الإعلام، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومؤسسة نهضة بني سويف، ومديري ومنسقى وحدات السكان بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات، وأعضاء الوحدة بديوان عام المحافظة.