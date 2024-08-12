تحسبا لضربة إيرانية "وشيكة".. إسرائيل تلغى سفر طيارى سلاح الجو إلى الخارج

وكالات الأنباء

تحسبا لضربة إيرانية "وشيكة"، اتخذت إسرائيل عدة إجراءات وقائية اليوم الاثنين، وخلال الأيام القليلة الماضية.

ولعل أبرز إجراء، هو القرار الذى اتخذه قائد سلاح الجو الإسرائيلى، صباح الاثنين، بإلغاء سفر الطيارين فى سلاح الجو خارج البلاد، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلى مناطق واسعة في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلى أصدر أمراً جديداً يمنع جميع الجنود النظاميين من البقاء في جورجيا وأذربيجان القريبتين من إيران خوفاً من الانتقام الإيراني.

من ناحيته، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة من الحديث في الأمور الأمنية في الأيام المقبلة باعتبار أنه "سيكون مصيريا".

وعلى صعيد آخر، أفاد موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي بأن المستشفيات في شمال إسرائيل تعيش حالة طوارئ منذ 10 أشهر.

وأضاف الموقع أن "معظم المستشفيات في حالة تأهب دائم في ظل سيناريوهات قصف بآلاف من الصواريخ على المستوطنات الشمالية وتوقع سقوط آلاف الضحايا".

يشار إلى أن مراسل موقع أكسيوس الإخباري ذكر في وقت سابق بأن "تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقد تفعل ذلك خلال الأيام المقبلة"، وهو تقدير مشابه لما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية، التي قالت إن "التقديرات الإسرائيلية بأن ردّ إيران وحزب الله قد يكون هذا الأسبوع".

وفي إيران، قال نائب مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري إن إسرائيل ستتلقى الرد على حماقتها في الوقت المناسب.