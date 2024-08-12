تحرير 250 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز والأنشطة التجارية فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية ،والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 3 حتى 10 أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى توجيه عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 68 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، بواقع :16 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 11 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 20 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 7 لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 8 محاضر للتصرف في 620 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، محضر لتجميع 2 أجولة بغرض التربح غير المشروع

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن أغسطس للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 5 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ،فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وتم تحرير محضرين ضد أحد المسئولين عن محلات السلع الغذائية وغير الغذائية لحيازة وعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى أو الاستخدام وتم ضبط كميات من (رنجة محمدة منتهية الصلاحية، بويات ومواد بناء منتهية الصلاحية، مواد عازلة )، وتم التحفظ على المضبوطات، تحرير محضرًا ضد المسئولين عن محلات العلافة لحيازة وعرض ردة خشنة مدعمة من الدولة خاصة بالمخابز البلدية وتم التحفظ على 320 كجم ردة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف،ومحضر ضد أحد المسئولين عن محلات العطارة لقيامه ببيع أدوية مخالفاً بذلك القوانين الخاصة بحظر تداول الأدوية البشرية خارج المرافق المرخص لها بذلك (الصيدليات) وتم ضبط 197 علبة أدوية بشرية مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على جهات التحقيق

فيما تم تحرير محضرين ضد تجار لتجميعهم وعرضهم للبيع سلع غذائية وتموينية مدعمة من الدولة وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع ، 11 محضر ضد المسئولين عن محلات سلع غذائية وغير غذائية لحيازة عرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مصدرها، والتحفظ على سجائر أجنبية مستوردة ، خل طعام، زيوت طعام، البان فرز، لحوم ودواجن مجمدة.

كما تم تحرير 4محاضر ضد المسئولين عن أنشطة تجارية وذلك لقيامهم بيده وممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون اصدار سجل تجاري،و4 محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 40 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، و5 محاضر لعدم لتغطيهم اللحوم المعروضة للبيع بالشاش الأبيض، بجانب 34محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة، للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.

في حين تم تحرير 72 محضرً للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، و23 محضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك من الجهات المختصة ، ومحضر ضد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز لعدم احتفاظه بسجل 21بترول، ومحضر ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين لتعطل جهاز القياس ATG بالمحطة،علاوة على تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن إدارة طلمية رصيف غير مرخصة وغير حاصلة على موافقة الهيئة المصرية العامة للعمل في مجال المواد البترولية وتم التحفظ على 100 لتر سولار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وسحب 8 عينات لمواد غذائية وغير غذائية لفحصها معمليًا .