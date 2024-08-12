اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا" لجلسة 9 سبتمبر المقبل

الإثنين، 12 أغسطس 2024 03:11 م
تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا" لجلسة 9 سبتمبر المقبل المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 9 سبتمبرالمقبل لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

 







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