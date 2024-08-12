تأجيل محاكمة حداد أشعل النار فى شخص بالخانكة لأكتوبر المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، تأجيل محاكمة حداد، لاتهامه بقتل شخص بإلقاء بنزين عليه وإشعال النار به بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر أكتوبر المقبل، للمرافعة، وذلك بعد ورود تقرير اللجنة الطبية بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية التي تم إيداع المتهم بها لمدة 45 يوما تحت الملاحظة من لجنة ثلاثية، لمعرفة حالته العقلية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18140 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3649 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "نجاح أ ح"، 43 سنة، حداد، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 16 / 6 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة، قتل المجني عليه أحمد حسن علي، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعد لذلك الغرض أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين)، محل الاتهام تالي الوصف، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى قام بسكب كمية من البنزين عليه وقام بإشعال النيران به بواسطة قداحة، قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مادة معجلة للاشتعال (بنزين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة زوجة المجني عليه، والتي أكدت أنها حال تواجدها بأعلى سطح العقار رفقة زوجها المجني عليه، فوجئت بحضور المتهم وقيامه بسكب كمية من مادة معجلة للاشتعال "بنزين" على المجني عليه وقام بإشعال النيران به بواسطة قداحة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وعزى قصده من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه.