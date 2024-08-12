بينهم مطرب شهير.. ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم سيارتين "ملاكى وميكروباص" على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، راح ضحيته 3 أشخاص بينهم مطرب شهير وأصيب 9 آخرين.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارا يفيد بتصادم سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" بالقرب من منطقة بنبان.

وأسفر الحادث عن مصرع المطرب الأسوانى الشهير "محمد فوزى، 53 سنة، وأحمد عبد اللطيف، 63 سنة، وشخص ثالث، 50 سنة"، وتم نقل جثثهم الثلاثة لمشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.

وأصيب فى الحادث: محمود محمد أمين، 31 سنة، مصاب نزيف من الأذن وكدمات متفرقة بالجسم، ربيع عبد اللطيف عبد الله، 43 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، عبد الله عبد اللطيف عبد الله، 66 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أبو الحسن محمد أحمد، 47 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، عبد الله محمد عبد اللطيف، 17 سنة، مصاب غيبوبة، جرجس جرجس عبد الملاك، 32 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكاحل كسر بالفك السفلى، معتز عبد الواحد محمد، 30 سنة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، أحمد عوض وصفى، 28 سنة، مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصاب مجهول الهوية، 25 سنة، مصاب غيبوبة.

تم نقل المصابين منهم إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، ونقل الجثث للمشرحة.