بيان مشترك من إيطاليا وسويسرا يمهد لقمة سلام بشأن أوكرانيا

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية توقيع الوزير أنطونيو تاياني، مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس بيانا مشتركا بشأن أوكرانيا في مدينة لوكارنو السويسرية يمهد لقمة سلام بشأن أوكرانيا.



وأعرب وزيرا خارجية البلدين ، في بيان نشرته الخارجية الإيطالية اليوم الإثنين ، عن قلقهما العميق إزاء العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، الذي لا يزال ينتج عنه دمار وأضرار هائلة، مشيرين إلى أن الصراع تسبب في عواقب اجتماعية وإنسانية خطيرة للغاية، فضلا عن أضرار دائمة في البنية التحتية المدنية.



وأشار البيان المشترك إلى أنه في المؤتمر الدولي للسلام في أوكرانيا الذي عقد في بورجنشتوك في 16 يونيو الماضي صدر نداء قوي إلى الأطراف المعنية لضمان السلامة النووية، المعرضة لخطر كبير بسبب العمليات العسكرية الجارية، فضلا عن ضمان الأمن الغذائي، والمضي قدما دون تأخير في إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، وكذلك القاصرين والمدنيين الأوكرانيين المرحلين إلى روسيا.



وأكد الوزيران على أن تظل إيطاليا وسويسرا ملتزمتين بتنفيذ كل خطوة ضرورية لبناء مسار دبلوماسي نحو سلام عادل وشامل ودائم ، إدراكا منهما بالتداعيات العالمية للصراع في أوكرانيا.



واتفق الوزيران على البقاء على اتصال وثيق للتعاون في تهيئة أفضل الظروف الممكنة لعقد قمة سلام ثانية تضم جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا، وجميع الجهات الفاعلة العالمية ذات الصلة إيمانا منهما بأن تحقيق السلام يتطلب مشاركة جميع الأطراف والحوار بينها.



ودعا الوزيران ، في البيان المشترك ، جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية إلى عدم ادخار أي جهد في سبيل إنشاء منصة تفاوض مشتركة، على أساس احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة لجميع الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات المقدمة حتى الآن لوضع حد للصراع.



من ناحية أخرى، أكد مدير محطة زابوريجيا النووية الروسية يوري تشيرنيشوك، اليوم الإثنين ، أن الجيش الأوكراني يشن هجمات متعمدة على الغابات المحيطة بالمحطة باستخدام الذخائر الحارقة، حتي يسبب حرائق تهدد سلامة وأمن المحطة.



وذكر تشيرنيشوك ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية ، أعقبت سلسلة هجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا ، " إن الجيش الأوكراني يهاجم متعمدًا المساحات الخضراء المحيطة بالمحطة باستخدام الذخائر الحارقة، الأمر الذي يشكل خطرا جسيمًا على أمن المحطة، مثلما حدث بالأمس تمامًا".



واتهمت شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم أمس الأحد الجيش الأوكراني بشن سلسلة هجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، فيما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى وقف مثل هذه الهجمات على الفور.