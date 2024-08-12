بوتين: قواتنا تواصل التقدم على خط التماس مع أوكرانيا رغم استفزاز نظام كييف

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه سيتم تقييم ما يجرى فى المناطق المتاخمة لأوكرانيا لكن المهمة الرئيسية الآن هى طرد العدو وإن قواتنا تواصل التقدم على خط التماس برغم استفزاز نظام كييف.

وتابع بوتين - في اجتماع حول الوضع في منطقة كورسك والهجوم الأوكراني عليها- أن العدو سوف يستمر في محاولة زعزعة الاستقرار في الحدود المتاخمة لروسيا لزعزعة الوضع بالداخل الروسي.

وبشأن المفاوضات تساءل بوتين "كيف يمكننا الحديث عن السلام مع من يهاجمون المنشآت النووية".. مشيرا إلى أن النظام في كييف ينفذ وصايا الرعاة الغربيين الذين يحاولون تحسين ظروف التفاوض،مؤكدا أن العدو سوف يتلقى "ردا مناسبا" من القوات الروسية،

وشدد على أن روسيا "سوف تنجح في جميع المهام الموضوعة"..وقال: "