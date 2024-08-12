بريطانيا: وصول أكثر من 700 مهاجر غير شرعى عبر القناة الإنجليزية خلال يوم

لندن (أ ش أ)

أظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم الاثنين، وصول أكثر من 700 مهاجر إلى المملكة المتحدة خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم مسجل منذ وصول الحكومة العمالية إلى سدة الحكم.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية - حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز البريطانية، أن أكثر من 700 مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم القناة الإنجليزية (بحر المانش) أمس الأحد، على متن 11 قاربا بمتوسط 64 مهاجرا لكل قارب، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال العام الحالي بلغ حتى الآن 18 ألفا و342 شخصا؛ ما يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان أعلى عدد من المهاجرين الوافدين إلى بريطانيا قد تم تسجيله خلال هذا العام في 18 من يونيو الماضي والذي بلغ 882 مهاجرا، يليه وصول 711 مهاجرا في الأول من مايو الماضي، وقد تم تسجيل كلتا الحصيلتين قبل الانتخابات التشريعية في الرابع من يوليو الماضي وتولي حكومة حزب العمال مقاليد السلطة.

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد وعد بالقضاء على عصابات تهريب المهاجرين عبر إنشاء قيادة أمن حدودية جديدة لمجابهة تلك العصابات، وسيتم منح ضباطها سلطات جديدة تسمح لهم بتنفيذ عمليات بحث وتوقيف عبر الحدود وإجراء تحقيقات مالية وإصدار أوامر تفيتش ومصادرة للقضاء على جريمة الهجرة غير القانونية.

كما أعلن ستارمر، بعد توليه رئاسة الحكومة البريطانية، تمويلا بقيمة 84 مليون جنيه استرليني لدول في إفريقيا والشرق الأوسط، في مسعى للتعامل مع أزمة الهجرة من المنبع حيث سيتم توجيه الأموال إلى مبادرات خاصة بالصحة والتعليم والدعم الإنساني لمعالجة الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مغادرة أوطانهم.