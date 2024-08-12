برامج تؤهلك لوظائف المستقبل بالجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية

كتب محمد صبحى

أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية عن تقديم أكبر حزمة من المنح الدراسية مجانية بالكامل لطلاب أوائل الثانوية العامة المصرية والمتفوقين بمدارس STEM والنيل ، للالتحاق بكليات الجامعة وبرامجها المميزة التي تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل وذلك طبقًا للمجموع الحاصل عليه الطالب والكلية التي يرغب في الالتحاق بها. فضلاً عن حصولهم على دعم مادي ورعاية أكاديمية ومميزات أخري طوال فترة دراستهم بالجامعة؛ وذلك ب 13 فرع دراسي داخل الجامعات الحكومية التالية (عين شمس - أسيوط - أسكندرية - المنوفية - بني سويف - جنوب الوادي بقنا - جنوب الوادي بالغردقة - أسوان - سوهاج - الإسماعلية - السادات - الفيوم – طنطا).

وأوضحت الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية أن تخصصات الدراسة بالجامعة هي تخصصات بينية تتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وتضم الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية كليات:

- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ومصروفات الدراسة بالبرنامج 26,000 جنيه في الفصل الدراسي الأول.

- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال ومصروفات الدراسة بالبرنامج 21,000 جنيه في الفصل الدراسي الأول.

وأكدت الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية أن قائمة المصروفات تشمل رسوم فتح ملف وكذلك رسوم التسجيل وكل ما يتعلق بالالتحاق بالجامعة.

يذكر أن الجامعة تسعى إلى تقديم خدماتها التعليمية لمختلف الفئات الإجتماعية، كما تولي اهتماماً كبيراً بالطلاب من ذوي الهمم حيث تقدم منح خاصة للطلاب ذوي الهمم (متحدي الإعاقة والمتفوقين رياضياً منهم) بنسبة 100% وذلك من خلال تقديم الطالب بدراسة حالة لتحديد نوع الإعاقة ونسبتها، ويأتي ذلك في ضوء حرص الجامعة الدائم على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وتقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم لمساعدتهم على تخطي كافة التحديات وتحقيق أحلامهم وإنجازات في مختلف المجالات كما تقدم الجامعة مجموعة أخرى من المنح تتراوح بين 20% إلى 100% من المصروفات الدراسية للمتفوقين رياضياً، الأشقاء، التعثر المالي أثناء الدراسة، التفوق الدراسي للطلاب الجدد والحاليين، أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية، أبناء شهداء ضباط الجيش والشرطة.

وعن نظام التعليم المتبع بالجامعة فتتبع نموذج تعليمي يحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، ويجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم، فهو نظام تفاعلي للتعليم يقدم للمتعلم باستخدام تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة تعرض المقررات الدراسية عبر الشبكات الإلكترونية، وتوفر سبل الإرشاد والتوجيه وتنظيم الاختبارات وكذلك إدارة المصادر والعمليات وتقويمها والجامعة.