المتحدة توقع اتفاق تعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عقد اتفاق لتعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار.

وقامت الشركة المتحدة وهي الشركة الرائدة فى مجال الإعلام في مصر و الشرق الأوسط بعقد اتفاق لتعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار في مجال تبادل و إنتاج المحتوى الإعلامي من مسلسلات و أفلام و برامج مما يسهم فى تطوير المجال الإعلامي فى مصر و فتح آفاق جديدة للمؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل الارتقاء بالمحتوى المقدم محلياً و إقليمياً و الحفاظ على اقتصاديات المؤسسات الإعلامية المحلية و استدامتها.

وتم التوقيع اليوم بمقر الشركة المتحدة بالقاهرة بحضور كلاً من السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة و السيد علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا المالكة لشبكة تلفزيون النهار و السيد مصطفى الشنيطي المدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال المستشار المالي للاتفاق.