اليوم السابع
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المتحدة توقع اتفاق تعاون استراتيجيا مع شبكة تليفزيون النهار

الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:08 م
المتحدة توقع اتفاق تعاون استراتيجيا مع شبكة تليفزيون النهار مراسم توقيع الاتفاق

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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عقد اتفاق لتعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار.

وقامت الشركة المتحدة وهي الشركة الرائدة فى مجال الإعلام في مصر و الشرق الأوسط بعقد اتفاق لتعاون استراتيجي مع شبكة تلفزيون النهار في مجال تبادل و إنتاج المحتوى الإعلامي من مسلسلات و أفلام و برامج مما يسهم فى تطوير المجال الإعلامي فى مصر و فتح آفاق جديدة للمؤسسات الإعلامية الخاصة من أجل الارتقاء بالمحتوى المقدم محلياً و إقليمياً و الحفاظ على اقتصاديات المؤسسات الإعلامية المحلية و استدامتها.

وتم التوقيع اليوم بمقر الشركة المتحدة بالقاهرة بحضور كلاً من السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة و السيد علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة ترنتا المالكة لشبكة تلفزيون النهار و السيد مصطفى الشنيطي المدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال المستشار المالي للاتفاق.







المتحدة للخدمات الاعلامية

المتحدة

الشركة المتحدة

تلفزيون النهار

قناة النهار

علاء الكحكي




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