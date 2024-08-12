القوات الأوكرانية: سيطرنا على حوالى ألف كيلومتر مربع من أراضى روسيا

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أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الأوكرانية سيطرت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.



وقال سيرسكي ، خلال اجتماع هيئة الأركان الأوكرانية حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية ،: "نحن نواصل عملية هجومية على أراضي منطقة كورسك ، حاليا، لدينا تحت سيطرتنا ما يقرب من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية ، ومجموعات القوات تؤدي مهامها ، إن المعارك مستمرة على طول الجبهة ، والوضع تحت سيطرتنا".



وكان معهد دراسة الحرب قد أشار ، في وقت سابق ، إلى أن الغارة في منطقة كورسك الروسية سمحت للقوات الأوكرانية بالسيطرة مؤقتا والتقدم في ساحة المعركة في منطقة واحدة من الجبهة ومنافسة تقدم روسيا في جميع أنحاء مسرح الحرب.