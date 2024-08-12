القوات الأوكرانية: سيطرنا على حوالى ألف كيلومتر مربع من أراضى روسيا

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليكساندر سيرسكي اليوم الاثنين أن القوات المسلحة الأوكرانية سيطرت على حوالي 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.
وقال سيرسكي ، خلال اجتماع هيئة الأركان الأوكرانية حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية ،: "نحن نواصل عملية هجومية على أراضي منطقة كورسك ، حاليا، لدينا تحت سيطرتنا ما يقرب من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية ، ومجموعات القوات تؤدي مهامها ، إن المعارك مستمرة على طول الجبهة ، والوضع تحت سيطرتنا".
وكان معهد دراسة الحرب قد أشار ، في وقت سابق ، إلى أن الغارة في منطقة كورسك الروسية سمحت للقوات الأوكرانية بالسيطرة مؤقتا والتقدم في ساحة المعركة في منطقة واحدة من الجبهة ومنافسة تقدم روسيا في جميع أنحاء مسرح الحرب.
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