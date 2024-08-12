القبض على المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين، بقتل شاب، والتخلص من جثته، بمنطقة زراعية في أطفيح، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، لشكهم في تورط المتهم بسرقة هاتف أحدهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بها إصابات في أطفيح، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب بها آثار اعتداء وضرب، وبتكثيف التحريات تبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإنهاء حياة المجني عليه، لشكهم أنه سرق هاتف ملك أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

