القاهرة الإخبارية: قوات أوكرانية تضع يدها على مقاطعة كورسك وتحتجز أسلحة روسية

كتب محمد عبد المجيد

قال غيث مناف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأوكرانية كييف، إنّ القوات الأوكرانية لا تسعى إلى الخروج الباكر من مقاطعة كورسك، وهو ما أشارت إليه صحف عالمية مثل "تايمز".

وأضاف "مناف"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "صحيفة تايمز قالت إن القوات الأوكرانية وضعت يدها بشكل كامل على مقاطعة كورسك".

وتابع: "تبدو مقاطعة تحت سيطرة أوكرانية بنسبة 155 كم، وتحاصر مفاعل كورسك النووي ومدينة كورسك من 3 اتجاهات وتتقدم صوب مدينة بلجراد الروسية".

وأكد: "القوات الأوكرانية تقاوم وتؤثر، وتقول إنها تحتجز دبابات وأسلحة روسية، وتشير، إلى أنها طالبت القوات الروسية إما بالانسحاب من مقاطعة كورسك حفاظا على أرواحها أو تسليم أنفسهم للجانب الأوكراني أو خوض الحرب مع الجانب الأوكراني ضد الحكومة الروسية".