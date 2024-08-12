العاهل الأردنى يؤكد أهمية دور المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، أهمية دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني في مواجهة الأزمات .



وأشاد الملك عبدالله الثاني ـ خلال تفقده المركز يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ـ بالتطور الذي يشهده المركز وبجهود العاملين فيه في التعامل مع مختلف الأزمات بكفاءة عالية .



واستمع الملك عبدالله الثاني ـ في حضور الأمير علي بن الحسين رئيس المركز ـ إلى شرح من نائب رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي حول خطط التطوير في مجال إدارة الأزمات، حيث أوضح أن المركز طور 28 خطة وطنية تشمل سيناريوهات لأزمات متعددة، وأن المركز يجري بشكل دوري العديد من التمارين التي تحاكي مخاطر وأزمات محتملة وتختبر هذه الخطط بشكل دوري.



وإطلع العاهل الأردني على إجراءات إدارة الأزمات وأنظمة الإنذار المبكر الخاصة بالأمن الغذائي، والتغير المناخي، ونقاء الهواء، وحركة الملاحة لسلاسل التوريد، والتقنيات الحديثة التي أدخلها المركز لتطوير مهامه .

في سياق آخر، استمع الملك عبدالله الثاني إلى إيجاز قدمه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة حول خطة مديرية الأمن العام في التعامل مع العملية الانتخابية لمجلس النواب العشرين، التي ستنفذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بكل يسر وسهولة.



وأشار المعايطة ، وفقا لبيان الديوان الملكي، إلى أن هذه الخطة استندت إلى المعطيات المقدمة من الهيئة المستقلة للانتخابات، وإلى الدروس المستفادة والتجارب والخبرات السابقة .



حضر الاجتماع رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، ووزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.