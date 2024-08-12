العاشر مكرر بالثانوية العامة بعد التعديل: سألتحق بالطب وتفوقى بسبب رضا والدى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال يوسف محمد حسين العاشر مكرر جمهورية علمى علوم مدرسة بهنياى الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية محافظة الشرقية، إنه علم بقرار وزير التعليم بمنح درجتين فى الفيزياء، وبعد تعديل النتيجة أظهر تفوقى وبفضل الله وكرمه تم إدراج اسمي ضمن الـ10 الأوائل.

وأضاف: كنت حريص على تحصيل الدرجات العلمية وأنا داخل اللجان الامتحانية، وكنت مطمئن خاصة أننى كنت أراجع مع اساتذتي الحل الذى كتبته بكراسات الإجابة، موضحا أنه سيلتحق بكلية الطب البشرى وحفظت نصف القرآن الكريم منذ فترة.

وقال والده: علمنا بالنتيجة عن طريق صفحة وزارة التربية والتعليم، وبعدها عانقني، وأطلقت والدته الزغاريد وتحول المنزل الى فرح وتجمع الجيران والأقارب وعمت الأفراح المنطقة.