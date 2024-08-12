اليوم السابع
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العاشر مكرر بالثانوية العامة بعد التعديل: سألتحق بالطب وتفوقى بسبب رضا والدى

الإثنين، 12 أغسطس 2024 11:01 م
العاشر مكرر بالثانوية العامة بعد التعديل: سألتحق بالطب وتفوقى بسبب رضا والدى وزارة التعليم - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال يوسف محمد حسين العاشر مكرر جمهورية علمى علوم مدرسة بهنياى الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية محافظة الشرقية، إنه علم بقرار وزير التعليم بمنح درجتين فى الفيزياء، وبعد تعديل النتيجة أظهر تفوقى وبفضل الله وكرمه تم إدراج اسمي ضمن الـ10 الأوائل.

وأضاف: كنت حريص على تحصيل الدرجات العلمية وأنا داخل اللجان الامتحانية، وكنت مطمئن خاصة أننى كنت أراجع مع اساتذتي الحل الذى كتبته بكراسات الإجابة، موضحا أنه سيلتحق بكلية الطب البشرى وحفظت نصف القرآن الكريم منذ فترة.

وقال والده: علمنا بالنتيجة عن طريق صفحة وزارة التربية والتعليم، وبعدها عانقني، وأطلقت والدته الزغاريد وتحول المنزل الى فرح وتجمع الجيران والأقارب وعمت الأفراح المنطقة.







تعديل نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

درجتين الفيزياء

نتيجة الثانوية العامة

امتحان الفيزياء 2024 نموذج أ

نتيجة الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

امتحان فيزياء 2024

وزاره التعليم العالي والبحث العلمي

موقع وزارة التربية والتعليم

درجات الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2024




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