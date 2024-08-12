السجن 6 سنوات مشددة لعامل يتاجر فى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، عاملا من إحدى قرى مركز كفر الشيخ بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وألزمته بالمصاريف ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمى ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك فى أحداث القضية رقم 14229 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ، المقيدة برقم 1257 كلى كفر الشيخ لسنة 2024.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "م.ع.ش.ع".أ.27 سنة عامل عادى من احدى قرى مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه فى يوم 23 أبريل 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ قد أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين.

وفى تحقيقات النيابة العامة أمام محمد المسيرى، وكيل النيابة قال النقيب أحمد عادل عادل كامل، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ أن التحريات الموثوق منها أكدت أن المتهم يقوم بالاتجار فى المخدرات بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم التوجه إلى مقر إقامته، وتم إبصاره جالسا بالطريق العام، فتم إلقاء القبض عليه لضبطه، وبتفتيشه تم العثور معه على كيس بلاستيك به 58 لفافة جوهر الهيروين المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، والمبلغ المالى حصيلة ذلك، والتلفون للاتصال بزبائنه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير محضر بالواقعة، وبتداول القضية فى جلسات المحكمة أصدرت حكمها السابق.