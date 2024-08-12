الخارجية الأمريكية تدعو أطراف مفاوضات الهدنة إلى الجلوس على طاولة الحوار

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تبذل مساع كبيرة لمنع التصعيد بالشرق الأوسط عبر استخدام الوسائل الدبلوماسية، معربة عن قلقها العميق إزاء تقارير بشأن تخطيط إيران لتسليم مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا.

ودعت، بحسب "القاهرة الإخبارية"، أطراف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة إلى العودة لطاولة الحوار، مؤكدة أن الوفد الإسرائيلي مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بينما تبقى الكرة فى ملعب حماس.

وحثت الخارجية الأمريكية إسرائيل على اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من وقوع ضحايا بين المدنيين، معربة عن الحزن العميق إزاء من قتلوا في قصف مدرسة "التابعين" بقطاع غزة