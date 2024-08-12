الحكومة البريطانية:سنظل فى حالة تأهب عقب الاضطرابات التى شهدتها البلاد

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أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنها ستظل في حالة تأهب قصوى عقب الاضطرابات العنيفة التي شهدتها أجزاء من البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.



وقال المتحدث باسم "داونينج ستريت" - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين "نرحب بانخفاض حدة الاضطرابات خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، لكننا بالتأكيد لن نتقاعس وسنظل في حالة تأهب قصوى"، مضيفا أن الحكومة تدرك أن مهمتها لن تنتهي حتى يشعر المواطنون بالأمان في مجتمعاتهم.



وأشاد بالجهود التي قام بها رجال الشرطة والادعاء العام، وسرعة استجابة الجهاز القضائي؛ حيث تم القبض خلال أيام على المجرمين المتورطين في تلك الاضطرابات وتوجيه تهم إليهم ومحاكمتهم وسجنهم.



تجدر الإشارة إلى أن أعمال الشغب والاضطرابات اندلعت في عدة مدن وبلدات في إنجلترا وأيرلندا الشمالية أثناء احتجاجات لليمين المتطرف عقب انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت تفيد بأن مرتكب حادث طعن بسكين في مدينة "ساوثبورت"، الذي أودى بحياة ثلاث فتيات صغيرات، لاجئ مسلم.



وخلال أعمال العنف التي وقعت، تم استهداف مساجد ومحال تجارية وفنادق تؤوي طالبي لجوء، كما أصيب عدد من رجال الشرطة. وألقت الشرطة البريطانية القبض على نحو 800 شخص على صلة بأعمال الشغب والاضطرابات العنيفة.