الحبس سنة مع الشغل لمتهم بالتزوير بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، عامل من كفر الشيخ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، ومصادرة المحررات المزورة، والزمته المصاريف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات ، تبدأ من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة ، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 16426 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ ، المقيدة برقم 1260 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ لأن المتهم" م.ا.ن.ا" 14 سنة عامل بإحدى قرى مركز كفر الشيخ في تاريخ سابق بدائرة مركز كفر الشيخ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول الهوية بطريقي الاتفاق والمساعدة علي تزوير محرر رسمي وهو أفاده مرفقة لاستمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية ، منسوب صدورها الي مكتب السجل التجاري بالجيزة ، وذلك بطريقة الاصطناع الكامل ، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مزور منسوب لتلك المصالح الحكومية ، واستعمال هذا المحرر المزور ، وتقدم به إلى مركز إصدارات بطاقات الرقم القومي.

وفي تحقيقات النيابة العامة وأمام المستشار يحيى محمد السقعان، مدير نيابة كفر الشيخ الكلية قال مقدم شرطة خالد الششتاوي الششتاوي جميل، رئيس فرع البحث الجنائى للأحوال المدنية بمديرية أمن كفرالشيخ أنه وردت للفرع استمارة رقم قومي باسم المتهم ، ومرفق بها إفادة منسوب صدورها إلى سجل تجاري الجيزة بأن المتهم صاحب شركة سياحية، وبالفحص ومخاطبة السجل التجاري بالجيزة تبين أن الافاده مزوره، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.