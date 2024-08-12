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الثانى مكرر على الثانوية العامة رياضة: فرحتى مضاعفة بعد إضافة الدرجتين

الإثنين، 12 أغسطس 2024 09:46 م
الثانى مكرر على الثانوية العامة رياضة: فرحتى مضاعفة بعد إضافة الدرجتين الثانى مكرر على الثانوية العامة رياضة
كتبت إسراء بدر

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أعرب الطالب أحمد تامر عن فرحته العارمة بعد الإعلان عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 بعد التعديل حيث كان ترتيبه السادس مكرر شعبة علمى رياضة وأصبح الثانى مكرر بعد إضافة درجتين فى مادة الفيزياء لتتضاعف فرحته.

 

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وأضاف خلال تصريحه لـ"اليوم السابع" هذه المرة الأولى التى أحصل على الدرجة النهائية فى مادة الفيزياء حيث كنت دائما ما أخسر درجة أو درجتين على مدار امتحانات العام الدراسي لذلك لم أحزن على خسارتى درجتين بسبب السؤال محل تعديل النتيجة ولكن حاليا حصلت على 60 درجة كاملة فى مادة الفيزياء دون خسارة، وهذا أكبر أسباب فرحتى حاليا.

وقدم "أحمد" الشكر لموقع وجريدة اليوم السابع والذى يشاركه أولى لحظات تفوقه فى الثانوية العامة منذ الإعلان عن النتيجة الأسبوع الماضى واليوم بعد تعديلها.







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