البيت الأبيض يدين أى تدخل أجنبى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أدان البيت الأبيض اليوم الاثنين أي "تدخل أجنبي" في الانتخابات الأمريكية يقود إلى تقويض الثقة في المؤسسات الديمقراطية.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قوله "سأكرر ما قلناه مرات عديدة. نحن ندين بشدة أي حكومة أو كيان أجنبي يحاول التدخل في عمليتنا الانتخابية، أو يحاول بأي شكل من الأشكال تقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية".



وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة "تأخذ أي تقارير عن القرصنة على محمل الجد"، لكنه امتنع عن تأكيد صحة مزاعم حملة دونالد ترامب حول وجود تدخلات إيرانية. وقال كيربي إنه لا يستطيع "التعليق على صحة تلك الادعاءات بأن إيران متورطة"، لكنه أشار إلى تقرير صدر الشهر الماضي عن المخابرات الأمريكية "وجد أن إيران تعمل على التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، حسب تقرير "سي إن إن".



وقال كيربي "لذلك، نحن بالتأكيد ندرك أن لديهم هذه النية".



يُشار إلى أن ترامب نشر على منصته للتواصل الاجتماعي قبل أيام يقول إن مايكروسوفت أبلغت حملته بأنها تعرضت للاختراق.