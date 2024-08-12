البيت الأبيض يحذر من هجوم إيرانى محتمل ضد إسرائيل هذا الأسبوع

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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، إن إيران ووكلاءها في المنطقة قد يهاجمون إسرائيل هذا الأسبوع، وذلك مع تصاعد المخاوف من هجوم كبير وشيك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.



وقال كيربي، في تصريحات للصحفيين -نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "الهجوم الإيراني قد يكون هذا الأسبوع لكن لم يتضح موعد محدد بعد"، وهو ما يؤيد تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل تتوقع هجومًا في غضون أيام.

وأضاف كيربي: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب وبحرص.. ونتفق مع التقييم الذي أجرته إسرائيل بأن شيئًا ما قد يحدث هذا الأسبوع من قبل إيران ووكلائها في المنطقة".



ولفتت الصحيفة إلى أن التكهنات بشأن هجوم إيران تراوحت بين هجومًا كبيرًا على إسرائيل بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار أو أسلحة أخرى، حتى الهجوم الدبلوماسي على إسرائيل لتقييدها في محادثات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.



وفيما يخص نوع الهجوم الذي قد تشنه إيران، قال كيربي إنه "من الصعب التأكد" من شكل الهجوم الإيراني،لكن يجب أن نكون مستعدين لما قد يكون مجموعة كبيرة من الهجمات".



وأشار كيربي إلى أن الهجوم الإيراني قد "يعقد المحادثات" حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة المحتجزين، مضيفا: "إذا حدث شيء ما هذا الأسبوع، فإن توقيته يمكن أن يكون له بالتأكيد تأثير على هذه المحادثات".



وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بالدفاع عن إسرائيل، ونقل المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة استعدادًا للهجوم، ومن المقرر أن تحل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" محل مجموعة هجومية أخرى، كما أرسل البنتاجون غواصة صواريخ موجهة وطائرات مقاتلة من طراز "إف-22".



وساعدت واشنطن في الدفاع عن إسرائيل في هجوم إيراني في أبريل الماضي من خلال إطلاق مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ من إيران، وأسقطت الولايات المتحدة وإسرائيل معظم الصواريخ والطائرات بدون طيار.