اليوم السابع
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البيت الأبيض: بيان أمريكي أوروبي يدعم قادة مصر والولايات المتحدة وقطر بشأن الهدنة

الإثنين، 12 أغسطس 2024 09:48 م
البيت الأبيض: بيان أمريكي أوروبي يدعم قادة مصر والولايات المتحدة وقطر بشأن الهدنة البيت الأبيض
كتب محمد عبد المجيد

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قال البيت الأبيض، قبل قليل، أن بيان أمريكي أوروبي يدعم البيان الثلاثي لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر بشأن استئناف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، مؤكدين أن البيان الأمريكي الأوروبي المشترك يؤكد على ضرورة أن يقوم جميع أطراف محادثات الهدنة في غزة بما يتوجب عليهم فعله، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.


وأضاف البيت الأبيض، أن بيانًا أمريكيًا أوروبيًا يؤكد دعمه الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد أي هجمات من إيران أو وكلائها، وأن البيان الأمريكي الأوروبي يطالب إيران بخفض تهديداتها بالهجوم على إسرائيل، وناقش كذلك الآثار المترتبة على استقرار منطقة الشرق الأوسط جراء الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل.







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