الانتخابات الأردنية: ملتزمون بالشفافية والمساواة في العملية الانتخابية

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أكد الدكتور رائد سامي العدوان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن، أن الهيئة ملتزمة بتطبيق روح القانون والتعليمات الصادرة عن مجلس المفوضين، وأنها تسعى لتطبيق روح القانون وتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان الالتزام بالمعايير المالية.

جاء ذلك خلال لقاء، لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الإنفاق المالي للقوائم المترشحة في الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحد، مع مفوضي وممثلي القوائم المحلية المترشحة في الدوائر الانتخابية في إقليم الجنوب والتي شملت الكرك والطفيلة ومعان والعقبة والبادية الجنوبية، بحضور العدوان، والدكتور عواد الكرادشة امين عام الهيئة رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية، بالإضافة إلى رؤساء لجان الانتخاب في دوائر إقليم الجنوب.

وأكد العدوان، طبقا لبيان الهيئة، مراعاة الهيئة لأسس العدالة والمساواة، في جميع مراحل العملية الانتخابية، مؤكدا أن التعليمات الدعاية الانتخابية حددت أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية للمترشحين والقوائم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على أن يتم توزيع هذه الأماكن بشكل عادل،، وأن لا تستأثر قوائم معينة بكامل المناطق لغايات الدعاية، كما ان الهيئة تقوم بمتابعة الشركات الخاصة بالدعاية الانتخابية بحيث لا يترك لها الأمر لمخالفة التعليمات.

وتضم لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والانفاق المالي في عضويتها ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة مكافحة غسيل الأموال.



واستعرضت الهيئة خلال اللقاء عددا من المحاور المتعلقة بالإطار القانوني، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في مراقبة الحملات الانتخابية، والقوائم المترشحة، والأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بفتح الحسابات البنكية والنماذج الخاصة بالإفصاح المالي للقوائم المترشحة .