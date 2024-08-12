الأقصر تستكمل تمهيد وتسوية طريق مستشفى العديسات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود شرق الأقصر، أعمال تمهيد وتسوية طريق مستشفى العديسات التخصصي للأطفال، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهدفت الأعمال تمهيد وتجميل طريق مستشفى العديسات التخصصي للأطفال بقرية العديسات بحري بطول 450 متر، كما تم متابعة أعمال الوحدة المحليه لقرية المريس، حيث تم استكمال رفع المخلفات الموجودة بطريق شهر روحة وطريق الترعة الغرباني وطريق الإصلاح، والتي بلغت رفع الأتربة والمخلفات بالطريق 185 طن.

كما تم متابعة أعمال قرية منشية النوبة بتمهيد طريق النوبه ونزع الحشاش ورفع الأتربة بجانبي الطريق، ومتابعة أعمال إدارة النظافة والتجميل والبساتين بالمدينة والتي شملت استكمال زراعة الأشجار بطريق المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود طبقا لتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر خلال زيارته لمدينة الطود.

وفى ضوء توجيهات محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين، قام رئيس مركز ومدينة الطود بعمل عدة لقاءات مع المواطنين بديوان عام الوحدة المحلية للمركز ، وذلك لعرض طلبات وشكاوى المواطنين والعمل علي سرعة الحل والرد على كافة الطلبات والشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة، مؤكدًا أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين سواء من خلال إدارة خدمة المواطنين او عبر بوابة الشكاوى الحكومية في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.



أعمال تمهيد وتسوية طريق مستشفى العديسات



الأقصر تستكمل تمهيد وتسوية طريق مستشفى العديسات