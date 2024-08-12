الأرصاد تكشف آخر تطورات وأماكن الأمطار أقصى الجنوب

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات فرص الأمطار وخرائط وأماكن حدوثها، وذلك تزامنا مع تعرض مناطق متفرقة من أقصى الجنوب لفرص أمطار رعدية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن فرص الأمطار قائمة اليوم الإثنين لتكون أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من الوادى الجديد وشرق العوينات، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 31.