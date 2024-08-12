اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في حي الزيتون إلى 5 شهداء

الإثنين، 12 أغسطس 2024 02:55 م
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في حي الزيتون إلى 5 شهداء شهداء غزة
إبراهيم حسان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي الزيتون إلى 5 شهداء.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إن فلسطيني استشهد في قصف إسرائيلي استهدف شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 22 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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