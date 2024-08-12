ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا 15% بسبب حرب أوكرانيا.. ومسئول يحذر

فاطمة شوقى

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات نهاية الأسبوع، للتداول عند أعلى مستوى لها هذا العام، في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات الأوكرانية، وارتفع السعر بنحو 15% خلال الأسبوع بعد توغل الجيش الأوكرانى فى منطقة كورسك الروسية، مع توقعات الخبراء باستمرار ارتفاع الأسعار مع حلول الشتاء .

وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إن الخوف من انقطاع التدفقات الروسية التي تمر عبر أوكرانيا أدت إلى تجاوز سوق العقود الآجلة للغاز (TTF) 40 يورو لكل ميجاوات ساعة في العقود لشهر سبتمبر، وهو ما يمثل أعلى مستوياته خلال العام بنسبة 15% خلال بداية الأسبوع. . منذ أدنى مستوياتها التي شهدها العام، في فبراير، ارتفع السعر بنسبة 70%.

ووفق بلومبيرج، زادت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي- المعيار الأوروبي- تسليم سبتمبر بنسبة 1.04% إلى 38.85 يورو في التعاملات الصباحية لتسجل أعلى مستوى لها منذ بداية 2024.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز البريطاني تسليم سبتمبر بنسبة 1.20% إلى 98.60 بنس لكل 100 ألف وحدة حرارية بريطانية.

وجاء ذلك بعد فترة من القتال العنيف بين قوات موسكو وكييف في منطقة كورسك الروسية التي تقع بها إحدى النقاط الرئيسية لمرور الغاز الروسى إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية، وهي محطة سودجا.

وتُعد المحطة الواقعة قرب الحدود بين البلدين، جزءا من آخر خطوط أنابيب نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، وقالت شركة "غازبروم" الروسية، إن كميات الغاز المنقولة عبر المحطة تم تحديدها عند 37.3 مليون متر مكعب يوميا الخميس الماضى، ويعد هذا أقل بصورة طفيفة عن الكميات المحددة خلال الأشهر القليلة الماضية عند 42 مليون متر مكعب يوميا.

وحذر نائب رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فولين إن أوروبا لن يكون لديها ما يكفي من الغاز من مصادر أخرى دون إمدادات من روسيا، حيث أن طريق الإمداد عبر محطة قياس الغاز Sudzha هو الآن الطريق الوحيد الذي يضمن عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا.