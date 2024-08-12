"إير فرانس" و"ترانسافيا" تمددان تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى بعد غد

باريس (أ ش أ)

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" وشركة طيران "ترانسافيا فرانس" اليوم الاثنين، تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى بعد غد الأربعاء، وذلك بسبب الوضع الأمنى فى لبنان.

وكانت شركة الخطوط الجوية "إير فرانس" قد مددت من قبل تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وجاء في بيان صحفي لشركة الخطوط الجوية الفرنسية أن استئناف الرحلات - والتي توقفت منذ 29 يوليو الماضي بسبب "الوضع الأمني في لبنان" - سيخضع لتقييم جديد للوضع في البلاد.

ويشمل هذا التعليق الرحلات بين مطاري "باريس شارل ديجول" وبيروت، وكذلك الرحلات الجوية من وإلى لبنان التي تديرها "ترانسافيا فرنسا".

وأكدت شركة "إير فرانس" - في بيان - أن "الخطوط الجوية الفرنسية تؤكد أن سلامة عملائها وأطقمها هي أولويتها القصوى"، وتعد الشركة "بإجراءات تجارية" تسمح للعملاء الذين حجزوا رحلات جوية من أو إلى بيروت ، والمقررة قبل 18 أغسطس 2024، بتأجيل أو إلغاء رحلتهم مجانا.

كما علقت عدة شركات طيران أخرى رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله.