إعلام دمياط ينظم ندوة تثقيفية بعنوان "العمل الأهلي الضلع الثالث للتنمية الشاملة"

دمياط معتز الشربيني

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة أحمد يحى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية بعنوان "العمل الاهلي الضلع الثالث للتنمية الشاملة" وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى بقاعة مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط.

وتناول السيد عكاشه مدير مجمع اعلام دمياط دور الإعلام في تنمية المجتمع وتطوره كما صرح أن التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى يعد نموذجا فريدا للتعاون الأهلى والمجتمعى يعمل على تماسك المجتمع واستقراره وتعزيز دعائم الإنتماء والمواطنة، بالإضافة إلي أنه يمثل رؤية وطنية إستراتيجية كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

كما أكد إسماعيل عبدالرحمن رئيس الإتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بدمياط وأستاذ أصول الفقة المساعد بجامعة الأزهر، أن العمل الاهلي التطوعي متأصلا في طباعنا ونفوسنا من واقع تعاليم ديننا الحنيف، واصالة حضارتنا التي امتدت جذورها الى اعماق التاريخ كما ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعمل الأهلي التطوعي لكونه ضلعا هاما في مثلث التنمية الى جانب الحكومة والقطاع الخاص حيث يخطو بخطوات ثابته نحو تحقيق الأهداف التنموية والمجتمعية من خلال رؤيه مصر 2030.

كما أشادت الدكتورة الشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط بدور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعي بأهمية العمل الأهلى و بجهود التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموى بما يضمه من كيانات تنموية تعمل على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية كما أضافت أن العمل الأهلى التطوعى سلوك حضارى يعبر عن رقى المجتمعات وتقدمها فالمجتمعات المتقدمة يكون مواطنيها أكثر مشاركة فى تنمية مجتمعاتهم بما يعكس وعيهم بأهمية دورهم في المشاركة في تطوير المجتمع وبناء الوطن.