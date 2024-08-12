إحالة عاطل للمفتى بتهمة استدراج طفلة من ذوى الهمم والتعدى عليها بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، إحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اتهامه بخطف طفلة بالتحايل وإيهامها بإعطائها لعبة واستدرجها والتعدي عليها مستغلا إعاقتها الذهنية بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 202600 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2211 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ح إ"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه بتاريخ 16 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، خطف بالتحيل المجني عليها "ر أ ع"، 9 سنوات، بأن أهامهما بإعطائها "لعبة"، فانخدعت بذلك واستدرجها بذلك إلى داخل مسكنه، محل الواقعة، مستغلا آفتها العقلية فأقصاها بعيد عن أعين ذويها ورقبائها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن وجد في تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة، وتعدى عليها منتهكا بذلك براءتها مشبعا شهواته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمها وأخلاقها للخطر مرتكبا جريمته محل التهم السابقة حال كون المجني عليها من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.