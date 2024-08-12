أشرف سالمان يقدم واجب العزاء في الكاتبة الصحفية سكينة السادات شقيقة الرئيس الراحل

كتب ندى سليم

حرص أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم واجب العزاء في الكاتبة الصحفية سكينة السادات، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومواساة الأسرة الكريمة في الفقيدة، التى شيعت جنازتها السبت الماضي، وسط حضور الأسرة والمقربين.

كما حرص كل من التاشر الكبير إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق ، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، المنتج مدحت العدل، كابتن حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء في الراحلة سكينة السادات الكاتبة الصحفية، وشقيقة الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وذلك بالتجمع الخامس، وسط حضور من الأسرة والمقربين.



وتلقت كل من هدى السادات، عزة السادات، سهير السادات شقيقات الرئيس الراحل واجب العزاء، وحرص عدد من المقربين على تقديم واجب العزاء.

وكانت شيعت جنازة الكاتبة الصحفية سكينة السادات، شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من مسجد غرب الجولف بالتجمع، السبت الماضي.

يذكر أن الكاتبة الصحفية سكينة السادات هي الشقيقة الصغرى للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتزوجت فى عمر الخامسة عشرة من الموسيقار عبدالحليم نويرة، الذي يكبرها فى السن بـ25 عاما حيث كان صديقا للرئيس الراحل محمد أنور السادات آنذاك، وأنجبت منه ابنة بعد عام واحد من الزواج.



أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، (1)



أشرف سالمان رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، (2)