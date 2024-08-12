أخبار 24 ساعة.. قرار جمهورى بتعيين الدكتور نظير عياد مفتيا للجمهورية

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها ..

الأعلى للجامعات يرد على استفسارات خريجي الصيدلة (فارم دي) حول السنة السادسة

قرار جمهورى بتعيين الدكتور نظير عياد مفتيًا للجمهورية لمدة 4 سنوات

تنسيق 2024.. تفاصيل برامج الساعات المعتمدة بكلية سياسة واقتصاد القاهرة

رابط التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بالجيزة

تنسيق الجامعات 2024.. القائمة السوداء للكيانات الوهمية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور

تنسيق الجامعات 2024.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى 75 رغبة أمام طلاب المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2024.. القوائم المُحدثة لمؤسسات التعليم العالى المُعتمدة