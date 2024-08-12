اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. قرار جمهورى بتعيين الدكتور نظير عياد مفتيا للجمهورية

الإثنين، 12 أغسطس 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. قرار جمهورى بتعيين الدكتور نظير عياد مفتيا للجمهورية الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية
كتب محمود طه حسين

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نظير عياد

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

شوقى علام

مفتى الجمهورية الجديد

مجمع البحوث الاسلامية

شيخ الازهر




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