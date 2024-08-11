وول ستريت جورنال: غارة الاحتلال على مدرسة التابعين بغزة تعقد جهود المفاوضات

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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قصف إسرائيل فجر مدرسة (التابعين) في حي الدرج بقطاع غزة والتي تأوي نازحين وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، أثار انتقادات حادة من الحكومات العربية، ومن شأنه أن يعقد جهودًا تقودها الولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة، والمقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

وأفادت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بأن هذا الهجوم يضاف إلى سلسلة الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على المباني المدرسية في قطاع غزة، التي غالبًا ما يستخدمها الفلسطينيون كملجأ بعد تدمير القوات الإسرائيلية لمنازلهم.

ورجحت الصحيفة احتمالية أن يزيد هذا الاعتداء الأخير من تعقيد جهود الولايات المتحدة لإقناع إسرائيل وحماس بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة بعض المحتجزين.

وأدانت عدة دول عربية ومسلمة، الهجوم الذي وقع فجر السبت، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات بجروح، إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف المدرسة التي تؤوي النازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مدرسة "التابعين" خلال تأدية المواطنين لصلاة الفجر، بثلاثة صواريخ اثنين منها حربية والصاروخ الثالث كان صاروخ استطلاع.