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وزير الخارجية يزور النصب التذكاري الخاص بضحايا الإبادة الجماعية في كيجالي

الأحد، 11 أغسطس 2024 12:40 م
وزير الخارجية يزور النصب التذكاري الخاص بضحايا الإبادة الجماعية في كيجالي وزير الخارجية والدكتور مجدى يعقوب
كتب أحمد جمعة

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ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية والهجرة فى تصريحات صحفية اليوم، بأن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج استهل زيارته لرواندا اليوم الأحد بزيارة النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في كيجالي والمتحف الملحق به، والمخصص لإحياء ذكرى أحداث الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في تسعينيات القرن الماضي، حيث قام بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري، وكتابة كلمة في سجل الزيارات.

 

ونوه أبو زيد، إلى أن كلمة وزير الخارجية تضمنت الإعراب عن الأسى نتيجة الكارثة التي شهدتها رواندا منذ 30 عاماً، مشيراً إلى ما تعكسه قصة نجاح رواندا في تعزيز التسامح من إلهام، وما عبرت عنه من صمود الشعب الرواندي في سعيه نحو السلام والاستقرار والرخاء، معرباً عن كامل التعاطف مع ضحايا الإبادة الجماعية وعائلاتهم.

 

 







اخبار مصر

وزير الخارجيه

النصب التذكاري في روندا

اليوم السابع بلس

بدر عبد العاطي




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