ندوة تثقيفية بعنوان الألعاب التراثية والشعبية بمكتبة مصر العامة فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أقيمت بمكتبة مصر العامة بالأقصر، فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان الألعاب التراثية والشعبية فى مصر، وذلك تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث حاضرت الدكتورة رضا عطا الله عضو هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة الأقصر، بحضور محمد حسانى مدير عام المكتبة.

وتناولت الندوة التثقيفية الحديث عن الألعاب الشعبية الفولكلورية وارتباطها بالموروث الثقافي التراثي القديم عند المصريين، وهناك بعض الألعاب التراثية منقوشة على جدران المعابد والمقابر مثل لعبة التحطيب، وهناك ألعاب ترتبط بشكل أنثربولوجي ثقافى عند المصرى القديم مثل الحجلة، وألعاب مستوحاة من الطبيعة وتتوارث نظرا لطبيعة الأشياء مثل الجريدي عند أطفال النوبة وغيرها من النماذج، وحضر الندوة كلا من حسين القباحى مدير بيت الشعر بالأقصر، وعدد من القيادات الأثرية والباحثين والمرشدين السياحيين والمجتمع المدنى وعدد من أعضاء المكتبة.

وكان قد قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقد خلالها مكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضاري، وذلك بهدف التعرف علي أهم البرامج والأنشطة الثقافية التي تقدمها المكتبة للجمهور، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة، واستمع محافظ الأقصر إلي شرح مفصل من الدكتور محمد حساني مدير عام المكتبة، عن قاعات المكتبة وما تضمه من كتب في مختلف أنواع العلوم.

وتفقد محافظ الأقصر خلال جولته، قاعة المصريات حيث تابع عدد من ورش العمل، كما تفقد قاعات تدريب اللغات والكمبيوتر، وكورسات الحساب الذهني للاطفال، وقاعات تدريب الخياطة والتفصيل للسيدات، وحرص المحافظ على تبادل الحوار مع الأطفال ومدى استفادتهم من أنشطة المكتبة، كما تفقد المحافظ طريق الكباش، وقاعة الكالتشوراما بمركز الأقصر للتراث الحضاري حيث استمع إلي العرض باللغة الإنجليزية، وعقب جولته بمكتبة مصر العامة، توجه محافظ الأقصر إلي قاعة المؤتمرات الدولية، وكان في استقباله ثناء العريان مدير عام القاعة، حيث تفقد سيادته مختلف القاعات، وتفقد القاعة الرئيسية موجها بالقيام ببعض أعمال الصيانة.