اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 05:01 م
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مياه الدقهلية تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:00 م
مياه الدقهلية تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها وظائف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حاجة الشركة لتعيين موظفين فى الوظائف التالية "محاسب مالى ثالث - محاسب تجارى ثالث - أخصائى خدمة عملاء ومشتركين ثالث - أخصائى تدريب "تنمية إدارية" ثالث ـ كيميائى مياه ثالث - كيميائى صرف ثالث ـ مهندس صيانة كهربائية ثالث - مهندس شبكة اتصالات ثالث - مهندس تكنولوجيا معلومات ثالث - مهندس صيانة ميكانيكية ثالث - مهندس مشروعات ثالث".

وأشارت الشركة إلى أنه للاطلاع على شروط التقديم من خلال الرابط التالي https://www.dkwas.com.eg.


 







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