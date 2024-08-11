مياه الدقهلية تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن حاجة الشركة لتعيين موظفين فى الوظائف التالية "محاسب مالى ثالث - محاسب تجارى ثالث - أخصائى خدمة عملاء ومشتركين ثالث - أخصائى تدريب "تنمية إدارية" ثالث ـ كيميائى مياه ثالث - كيميائى صرف ثالث ـ مهندس صيانة كهربائية ثالث - مهندس شبكة اتصالات ثالث - مهندس تكنولوجيا معلومات ثالث - مهندس صيانة ميكانيكية ثالث - مهندس مشروعات ثالث".

وأشارت الشركة إلى أنه للاطلاع على شروط التقديم من خلال الرابط التالي https://www.dkwas.com.eg.



