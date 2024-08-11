منظمة المرأة العربية تعلن عن جائزة للفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024

كتب محمود راغب

أعلنت منظمة المرأة العربية عن فتح باب التقدم لجائزة "الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024 ، حيث تهدف الجائزة التي تقدمها المنظمة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ إلى تشجيع الفتيات للانخراط فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية مهارات الابداع والابتكار عندهن لتقديم حلول فعالة لخدمة قضايا المجتمع.

وتقدم الجائزة لفئتين، الفئة الأولى: تطوير برمجة تطبيق أو مشروع تكنولوجي الكتروني لخدمة قضايا المرأة في المجتمعات العربية أو لحل مشكلة يواجهها المجتمع المحلي باستخدام أحدث البرمجيات والأساليب التكنولوجية المتطورة.

أما الفئة الثانية: القيام بحملة توعوية إلكترونية أو تصميم مبادرة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشجيع الفتيات على الدراسة والعمل في المجالات العلمية والتكنولوجية.

واوضحت المنظمة أن باب التقدم للجائزة مفتوح للفتيات فى الفئة العمرية مابين 12-24 عاما، من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة ، ويمكن التقدم للجائزة بصفة فردية أو كفريق و يشترط أن يكون العمل المقدم مبتكرا ولم يحصل على جوائز من قبل.

وحددت المنظمة آخر موعد لتلقي الطلبات هو 30 سبتمبر 2024.

وسيتم التواصل مع الفائزات فقط عن طريق وسائل التواصل الموضحة فى استمارة التقديم ، و تستبعد الأعمال التى لا ينطبق عليها شروط الجائزة، وتحصل الفائزات على جوائز عينية تتمثل في أجهزة كومبيوتر محمول فضلا عن شهادات تقدير،

كما تحصل الفائزات على فرص لحضور دورات مجانية متخصصة لصقل مهاراتهن الابتكارية والتكنولوجية.

كما ستوضع أسماء الفائزات فى قائمة شرف منظمة المرأة العربية تحت عنوان "فتيات مبتكرات" ويتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة للتنويه بإنجازاتهن، كما يعقد حفل تكريم للفائزات يتسلمن فيه شهادات تقدير مقدمة من منظمة المرأة العربية و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

ويمكن للمتقدمات الاشتراك عن طريق استيفاء استمارة التقديم على الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2vgQoMEIdpHLgDoQ2wEWr5qVemizG5TaRcC_L9DHv-KJd5g/viewform



