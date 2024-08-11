مصرع وإصابة سيدة بطلقات خرطوش بالدقهلية بسبب خلافات نسب

الدقهلية شريف الديب

لقى تاجر مصرعه بناحية مركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، متأثرًا بإصابته بطلقات خرطوش بالوجه والصدر، فيما أصيبت سيدة بطلقات فى الذراع والصدر، وذلك جراء تعدى زوج نجلة المجنى عليه عليهما بسلاح ناري، بسبب خلافات نسب، بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، فى محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج، وإيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول على إبراهيم إبراهيم الإمام، 45 عامًا، تاجر، مصابًا بطلق خرطوش بالوجه والصدر، ونسمة وجيه عبد السلام، 33 عامًا، مصابة بطلق خرطوش بالذراع الأيمن والصدر، ووفاة الأول، ادعاء تعد من آخر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشادة نشبت بين المجنى عليه وزوج ابنته ويدعى ش.ش.أ.، بسبب خلافات نسب، وأطلق الثانى عليه النار من بندقية خرطوش، ما تسبب فى حدوث إصابته التى أودت بحياته، كما أصيبت جارته التى تصادف وجودها بالشارع وقت المشاجرة.

وجرى نقل المصابة لمستشفى منية النصر، وإيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بالمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.