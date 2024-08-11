محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمنطقة الأرقم ويتابع سير العمل بمديرية الطب البيطرى

سوهاج - عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، أعمال الرصف الجارية بشارعى باجا الشرقى، والغربي، والتفرعات بمنطقة الأرقم، بحضور المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وعلى لطفي رئيس حي شرق.

وتابع محافظ سوهاج، خلال جولته، أعمال الرصف الجارية ونسب التنفيذ، موجها بالإلتزام بأعلى معايير الجودة ، وتحديد مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين للإنتهاء من الأعمال، والتى تشمل رصف شارعى ترعة باجا الشرقى والغربى بمسافة 2 كم، بالإضافة إلى رصف التفرعات ببلاط الإنترلوك بمسافة 1 كم.

شملت جولة المحافظ بالمنطقة متابعة سير العمل بمديرية الطب البيطرى، حيث تفقد المكاتب والأقسام المختلفة بالمديرية، وقد تلاحظ عدم انتظام دفاتر الحضور والانصراف، ووجه المحافظ بتحويل مسئول الشئون الإدارية للتحقيق، وجميع الموظفين والأطباء البيطريين المتغيبين عن العمل.

وقد التقى المحافظ خلال الجولة عدد من المتدربات واستمع إلى مطالبهم، ووجه بتحويلها إلى مديرية التنظيم والإدارة لدراستها وعرض النتائج.

