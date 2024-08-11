محافظ بني سويف يلتقي رئيس جهاز تنظيم المخلفات الصلبة بوزارة البيئة

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا مع المستشار ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس أحمد سعد مدير عام بالجهاز، وفي حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أسماء سامي مدير البيئة بالمحافظة،وذلك لبحث ومناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير القمامة.

استهل وفد الإجتماع الجهاز بتقديم التهنئة للمحافظ على تجديد ثقة القيادة السياسية له، مؤكدين أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة لتحسين مستوى منظومة النظافة داخل المحافظة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

رحب المحافظ بالحضور من جهاز تنظيم المخلفات، مناقشا تعظيم سبل الدعم الممكنة بين المحافظة والجهاز، لاسيما في مجالات تقديم أوجه الدعم الفنى اللازم لمنظومة العمل بالمحافظة في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة، فى كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة، والمساعدة في تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات في مجالات تحفيز انتاج السماد والمفروزات والوقود البديل، وتشجيع المبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات، وغيرها من أوجه الدعم المتاحة.

كما تم بحث الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بسمسطا، حيث أوضح المحافظ أهمية مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة ويتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الحالية ومعدات العمل بالمصنع لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد RDF (الوقود البديل)، وسوف يخدم المشروع 4مراكز هي: سمسطا، إهناسيا، ببا، كما تطرق الاجتماع لمناقشة آليات تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء رسوم النظافة ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.