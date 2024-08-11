محافظ القليوبية يتفقد عدداً من المصانع بمدينة الخانكة لدعم الاستثمار.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، وخالد العرفي رئيس مجلس ومدينة الخانكة، وأعضاء مجلس نواب عن دائرة الخانكة، وهانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية، حيث تفقد خلالها عددا من المصانع بأبو زعبل ومنطقة الشروق الصناعية، وذلك في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالي من الجودة، للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

واستهل المحافظ بتفقد مصنع للخزف ومعرض المنتجات الصحية ومستلزمات دورات المياه والتي يتم تصديرها إلى العديد من الدول العربية والأوروبية، وأثنى المحافظ على جودة إنتاج المصنع والذي يتم تصنيعه وفق القياسات الهندسية العالمية لتتناسب مع احتياجات كل دولة.

كما تفقد المحافظ أيضا خلال جولته شركة لصناعة الورق، حيث تفقد المصنع وتابع مراحل تصنيع الورق بنظام تدوير المخلفات الورقية لتصنيع ورق الكرافت المستخدم في صناعة الكرتون حيث يوفر المصنع أكثر من 1200 فرصة عمل ويتم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج إلى السوق الأوروبي.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مصنع لصناعة المشايات المعدنية، حيث قام بجولة بالمصنع للتعرف على المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها، والتي من أهمها تصنيع شبكات التهوية مختلفة الأحجام وتصنيع بالوعات الصرف الصحي وجميع إكسسورات المباني والتقويات الخاصة بالمباني والشدات المعدنية، يوفر المصنع أكثر من 1500 فرصة عمل بشكل مباشر وأكثر من 3000 فرصة عمل بشكل غير مباشر كما يقوم بتصدير منتجاته إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مصنع للصناعات الغذائية، وقام بجولة تفقدية داخل المصنع تابع فيها خطوط الإنتاج حيث يقوم المصنع بإنتاج الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود، وأثنى المحافظ خلال الزيارة على جودة الإنتاج وتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية والمهنية بالمصنع ويعمل المصنع على توفير أكثر من 300 فرصة عمل.

كما تفقد المحافظ مصنع لطباعة الكرتون، حيث تابع فيها خطوط الانتاج وقد أثني علي جودة الإنتاج، كما تفقد خلال جولته أيضا مصنع للتصنيع الهندسي وقام المحافظ بجولة ميدانية داخل أقسام المصنع والذي ينتج جميع أنواع كراسي المركبات بمختلف أنواعها (القطارات والسيارات والحافلات والدراجات البخارية)، بالإضافة إلى تصنيع الأثاث المكتبي من الجلد والخشب، كما يتميز المصنع أيضا بإنتاج الفرش الطبي مثل أسرة المرضى والكراسي المتحركة والدولاب الاستانلس وجميع الاستندات الخاصة بغرف المرضى والعمليات، ويوفر المصنع أكثر من 600 فرصة عمل في جميع قطاعاته ويتم تصدير أكثر من 70% من الإنتاج إلى الدول الكبرى والتعاقد مع العديد من شركات إنتاج القطارات والسيارات بالعالم.

ووجه المحافظ، بأهمية التكامل بين المشروعات وبعضها لخدمة منظومة الاستثمار، مشيدا بجودة المنتجات، كما اطمأن المحافظ على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والمهنية بتلك المصانع موجها بحسن معاملة الموظفين والعمال والعمل على توفير احتياجتهم وتوفير كل سبل التأمين الصحي والاجتماعي لهم باعتبارهم عصب الصناعة في مصر، ولن تنهض إلا بسواعدهم.

وعبر أصحاب المصانع عن سعادتهم بزيارة المحافظ، مؤكدين أن تلك الزيارة تعد دافع قوي وكبير للاستمرار في العمل والعطاء، ووضع القليوبية على خارطة الصناعة المصرية.

كما أشاد محافظ القليوبية بالدور المهم والحيوي لتلك الشركات والمصانع في دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية، مما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جادة للشباب ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير.

وأكد محافظ القليوبية، على حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.



المحافظ حلال الجولة بالمصانع



تصنيع الورق



جانب من الجولة



خلال الجولة



مصانع التصنيع الهندسي