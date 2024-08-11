محافظ القليوبية: المرأة تشارك بفاعلية فى المشروعات وتمكينها أصبح واقع

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك لاستعراض الأنشطة والمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ووضع الخطط المستقبلية لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

جاء الاجتماع بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وشيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية السابق.

وفي بداية الاجتماع، أشاد المحافظ، بدور المرأة المصرية بشكل عام، وبدور عضوات المجلس القومي للمرأة بالقلوبية بشكل خاص، مؤكدًا على أهمية تمكين المرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ، أن القطاع الذي يمثله المجلس القومي للمرأة قادر على تحريك المجتمع بأكمله وتنميته واستثمار كافة طاقاته نحو خلق مجتمع أفضل لكافة أفراد المجتمع وليس المرأة فقط، مؤكدا أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل جنبا الى جنب فى صناعة الأجيال وخلق مجتمع متوازن، علاوة على دورها الفعال فى تحقيق التنمية الشاملة على مر العصور.

وفي إطار حرص الدولة على تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وجه محافظ القليوبية، بتكليف عضوات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بدور فعال في توعية المواطنين بأهمية الاستفادة من قانون التصالح، والتعريف بالتسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.

وأكد المحافظ، على ضرورة أن تقوم عضوات المجلس بتنظيم حملات توعية مكثفة في القرى والأحياء، وتوضيح الإجراءات المبسطة التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة للمواطنين من هذا القانون.

كما كلف المحافظ عضوات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة بأهمية دورهم الفعال في توعية المواطنين بأهمية منع الأسواق العشوائية والتشجيع على الأسواق الحضارية عن طريق حملات توعية مكثفة في القرى والأحياء، لشرح أهمية تنظيم الأسواق وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وكذلك للتعريف بالآثار السلبية للأسواق العشوائية على المظهر العام للمحافظة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة، منها استعراض الإنجازات حيث تم استعراض مجموعة من الإنجازات التي حققتها المرأة القليوبية في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والعمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها، حيث أكدت مقرر المجلس القومي للمرأة أن المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً على برامج تمكين المرأة، حيث استفادت أكثر من 400 سيدة من 59 دورة في مجال ريادة الأعمال، وتم تدريب 5700 سيدة على التثقيف المالي وتوفير البطاقة الشخصية لهن، كما وصل عدد المستفيدات من جلسات الحوار المجتمعي إلى 8850 سيدة، فيما تجاوز عدد المستفيدات من حملات الطرق للأبواب 37 ألف سيدة".

كما حققت برامج تمكين المرأة في القليوبية نجاحاً كبيراً، حيث استفادت آلاف السيدات من مختلف الدورات والبرامج التدريبية، مما ساهم في تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً وزيادة ثقتهن بأنفسهن، وقد أسهمت هذه البرامج في رفع الوعي المالي لدى السيدات وتوفير فرص عمل جديدة لهن".

وخلال الاجتماع تم طرح بعض التحديات التي تواجه المرأة القليوبية، واقتراح الحلول المناسبة لها كما تم وضع خطط مستقبلية لتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتوفير المزيد من الخدمات والفرص لها.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.