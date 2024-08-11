محافظ الغربية: إقامة معارض "أهلا مدارس" للتخفيف عن أولياء الأمور

الغربية - مصطفى عادل

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، ومحمد أنور مصلح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عددا من ملفات التعاون المشترك .

وأكد" الجندي" خلال اللقاء حرص المحافظة على تحقيق تعاون مثمر، وبناء مع الغرفة التجارية، بما ينعكس على المواطنين في المقام الأول.

كما ناقش المحافظ التجهيزات والأعداد والتنسيق لإقامة معرض أهلا مدارس للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار محافظ الغربية الى أهمية معرض «أهلًا مدارس» كونه معرضا مجتمعيا يلبي كافة إحتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي بخصومات تقل عن مثيلتها بالاسواق.

وشدد المحافظ على أهمية العمل سويا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع المحافظة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الشكر الي محافظ الغربية علي الدعم المتواصل للغرفة، مؤكدًا على أن نجاح الغرفة التجارية في أداء مهامها يتوقف علي دعم المحافظة لها في المقام الأول.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن المعارض سوف يتم تجهيزها بكافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من الزي المدرسي و كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

واختتم اللقاء بإهداء مجلس إدارة الغرفة التجارية درع الغرفة لمحافظ الغربية.