اليوم السابع
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محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة مراسي المعديات بالمراكز

الأحد، 11 أغسطس 2024 09:33 ص
محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة مراسي المعديات بالمراكز مراسي المعديات بالمراكز
أسيوط- هيثم البدرى

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شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على أهمية رفع كفاءة وتطوير مراسي المعديات النهرية بالمراكز والقرى وإجراء الصيانة الدورية، والمتابعة المستمرة وتوفير كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية ومتابعة كافة المعديات للتأكد من صلاحيتها، واتخاذ إجراءات السلامة لضمان الانضباط والعمل علي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة في مختلف القطاعات.

وتابع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ،سير العمل بمقر العبارات النهرية بساحل سليم تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة بها، وتم تمهيد الموقع وعمل مصدات لمياة النيل أثناء رسو العباره على الشاطئ من الناحيه الشرقية للمرسى للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
 







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