محافظ أسيوط: تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بمركز منفلوط

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن جهود المحافظة متواصلة ومستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتى تم توزيعها علي مختلف القطاعات للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا واستكمال مشروعات البنية الأساسية بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات والبنية الأساسية بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ أعمال تطوير بشارع عمر بن الخطاب بمدينة منفلوط حيث شملت أعمال التطوير (دهانات، تهذيب الأشجار، أعمال تشجير، أعمال نظافة)، فضلاً عن استكمال أعمال بناء سور حديقة على هيئة مثلث قائم بنهاية الشارع المتقاطع مع شارع مجلس المدينة والوحدة المحلية لمدينة منفلوط وذلك بالجهود الذاتية لإضفاء المظهر الحضاري المميز والشكل الجمالي للمدينة، وذلك بإشراف محمد عبد الغني رئيس المركز ونوابه.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية سرعة إنهاء أعمال تطوير وتجميل الميادين طبقاً للجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تكثيف ومضاعفة حجم العمل وتفعيل آليات منظومة النظافة بمدينة منفلوط وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية للمركز كـ(الحاويات، واللوادر، وسيارات الكنس الألي)، مضيفاً أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ العامة رقم (114) أو(2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم ( 01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.